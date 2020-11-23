台3線南庄段獨輪競技 重機騎士挨罰扣照送辦

頭份警分局今天指出，4名大型重機騎士在台3線南庄鄉路段以獨輪方式行駛，把大馬路當成競技場，嚴重影響用路人安全，除依法開單告發、吊扣牌照，也將以公共危險罪嫌函送偵辦。

頭份警分局副分局長張進基表示，22日接獲民眾通報，指南庄鄉南富村台3線98公里處、北往南路段，有4部大型重機以獨輪方式行駛，嚴重影響用路人安全。

警方獲報後立即派員趕赴現場，但到達後未發現有危險駕駛情事，經調閱附近路口監視器，發現4部大型重機車疑似炫技、耍帥行駛，在事後陸續約談騎士到案說明。

張進基指出，初步了解這4名大型重機騎士在現場一時興起，做出危險駕車行為，可能危及其他用路人安全，除依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦，另對4人依道路交通管理處罰條例開單告發，處新台幣6000元到2萬4000元罰鍰、吊扣牌照3個月。

頭份警分局表示，台3線每到週休假日經常吸引許多重機車友前往遊憩，但重機呼嘯而過所發出的噪音，常令周邊居民不勝其擾。

頭份警分局指出，未來將針對此路段加強取締危險駕車勤務，避免類似情形再度發生，也呼籲民眾若發現有類似案件，可向警方檢舉，以維護自身及用路人交通安全。