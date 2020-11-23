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婚姻移民錄：童年家暴與失婚…新住民社工寫作與自己和解

20歲身障男捷運站走失 暖心捷警安撫情緒還給便當果腹

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名20歲閻姓男子日前於台北捷運與家人走失，在捷運站體內徘徊許久，台北市政府警察局捷運警察隊前往了解後發現，閻男因自身表達能力不佳，多方詢問均無線索，所幸該男攜帶的平板電腦內有通訊軟體，捷警最終與閻母取得聯繫。

北市警察局捷警隊第一分隊長蕭雨特、警員李榮展在11月14日中午11時至13時巡邏勤務時，接獲站務人員通報有一男子與家人走失，且在站體內徘徊許久，警員隨即前往了解。

原本想詢問閻男相關資料並與家屬聯繫，但該男言語無法清楚解釋，身上又僅有一張愛心卡，難以辨別其意，警員就先將閻男帶回隊部歇息，也因過了中午用餐時間，就先提供便當給閻男並安撫其情緒。

在警員苦思不得方法時，恰巧發現閻男攜帶的平板內有通訊軟體，因此開啟WiFi熱點分享連結，經一番搜尋後終於在通訊軟體找到母親聯絡方式，並與其取得聯繫。

閻姆表示，原本在捷運站爭鮮壽司店買東西時，獨留兒子在店外等候，不料購物後卻不見兒子蹤影，很懊悔因自己的疏忽與兒子走散，正百感交集時就與警方聯繫上，內心如釋重負。

北市警察局捷警隊呼籲，家中若有易走失家屬，除了在身上配戴易辨識身分的配件，也能在手機設置定位，並可至各區公所申請配發愛的手鍊預防走失，以防止迷途案件發生。

北市警察局捷警隊第一分隊長蕭雨特、警員李榮展日前協助走失男子重新與家人聯繫。圖／北市警察局捷警隊提供
北市警察局捷警隊第一分隊長蕭雨特、警員李榮展日前協助走失男子重新與家人聯繫。圖／北市警察局捷警隊提供

警察 捷運 北市

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