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男墾丁採海菜失足落海 海巡5天後岸際岩隙中尋獲遺體
屏東恆春一名45歲吳姓男子17日上午與友人到鵝鑾鼻龍坑海域採捕野生海菜，疑似不慎失足落海，海巡人員獲報後，立刻展開搜索。歷時5天，總計派遣岸際搜索計55車次125人，海上出動6艇35人，以及空勤總隊7架次，終於再昨天中午在墾丁龍坑岸際礁岩縫隙尋獲吳男遺體，經家屬確認後送往枋寮殯儀館安置，目前正待相驗了解死因。
據了解，吳男本月17日上9時許，與友人相約到鵝鑾鼻龍坑海域採捕野生海菜，過程中，疑似不慎失足落海，同行有人隨即通報海巡協助。
海巡人員獲報後，立即展開救援。整起救援行動截至20日止，南部分署第六岸巡隊及相關單位，總計派遣岸際搜索55車次，共125人，海上則派出6艇共35人，以及空勤總隊7架次，不斷在墾丁最南點至龍坑海域一帶實施陸海空域搜索。
海巡人員終於在昨天中午12時許，在龍坑岸際礁岩縫隙中發現吳男遺體，隨即派員將他從岸際搬出，經家屬指認確定後，由禮儀社人員送至枋寮殯儀館安置，至於詳細死因，仍待相驗釐清。
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