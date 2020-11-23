見車未上鎖偷錢包盜刷信用卡 男遭判刑9月

陳姓男子去年10月發現一輛停放路旁的轎車車門未鎖，便上車翻箱倒櫃，將扶手箱內蔡姓車主的錢包偷走，隨後跑到銀樓用錢包內的兩張信用卡偽造蔡的簽名，分別購買金項鍊與金戒指共3萬5150元，之後再跑去銀樓以1萬9000元賤價變賣；新竹地院審理終結，陳被依竊盜、偽造文書等罪各判6月徒刑，應執行9月。

經查，去年10月8日陳男在新竹縣一處空地發現蔡姓車主的轎車車門未鎖，便上車將扶手箱內錢包偷走（內含7100元、信用卡2張），隨後離去，除將偷來的現金花盡，還跑到銀樓持兩張信用卡偽造簽名購買價值2萬8180元的金項鍊與6970元的金戒指，最後將這些金飾以1萬9000元賣給另間銀樓，直到蔡收到銀行傳送消費簡訊，察覺有異，向警方報案。