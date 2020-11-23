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北投變電箱爆炸2千戶大停電 竟是老鼠惹的禍
台北市北投區新北投車站附近，今凌晨1點33分左右，發生一處變電箱爆炸意外，造成周邊兩千多戶居民大停電，通報台電人員緊急搶修，已經在凌晨2點53分起陸續恢復用電。
台電人員表示，這處變電箱爆炸意外，經查是因老鼠咬壞變電箱的避雷器造成爆炸，民眾通報後，立即前往搶修，已經在一個多小時後陸續復電，估計影響戶數為2818戶，凌晨都已全數恢復用電。
不過新北投車站附近的變電箱爆炸，也引發網友熱議，有網友說，凌晨聽到兩聲超大聲的爆炸聲，還有消防車的鳴笛聲，更有網友說，「洗完澡一開門就停電，還以為我做了什麼事？」
不過也有網友天馬行空留言「聽說阿共登陸會從關渡平原上來是嗎？」有網友接著留言「關渡平原是天降傘兵」、「搶灘？開戰了？」更有網友猜變電箱會爆炸是因人為破壞嗎？結果答案揭曉，是老鼠咬壞變電箱的避雷器。
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