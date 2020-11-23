古坑鬧區凌晨火警2消防員受傷 整排7家店面被燒毀

雲林縣古坑鄉鬧區中心西平路的商店今天凌晨發生火警，一整排7家多數賣飲食的店面，遭到波及被燒毀，消防隊出動灌救，因擔心商店有人受困，消防人員破壞鐵捲門，全力灌救搜索，經約一個多小時搶救，才控制火勢，搶救過程中兩消防員受傷。

古坑鄉的台灣咖啡節登場，遊客比平常來得多，今天凌晨零時20分許，位於市區中心西平路12號一家快炒店火警，由於現場是連棟的鐵皮屋臨時建築物，從1樓起火燃燒，古坑消防隊獲報馬上出動趕往搶救。

因整排商店多為小吃店，火勢很快蔓延開來，斗六、斗南消防隊也趕往支援，由第一大隊張哲彬副大隊長負責指揮搶救。

由於快炒店火勢延燒，且加都是連棟建築，火勢很快波及鄰棟，延燒6家店面，包括2、6、8、8-1、10、12-1號都起火，消防隊擔心店內有人受困，破壞幾家店面鐵捲門進入搜索救人。

因當時斷電，加上濃煙瀰漫，斗六分隊隊員黃鐘慶及公園分隊員陳則融，二人救災時不慎跌倒造成膝蓋、小腿及腰部受傷，被送往斗六台大醫院檢查。