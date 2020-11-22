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國三新化追撞車禍 小貨車司機命危初步排除酒駕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

國道台南新化北上車道，今晚發生5車追撞車禍，其中，受困車內小貨車司機到院前已無呼吸，持續急救中，警方初步調查排除酒駕肇事，持續調查事故原因。

這起重大事故發生在晚間8點40分，車禍地點在國三北上349.5公里內側車道，台南市消防局據報，有5部車追撞，1人卡在車內，另1人輕傷，消防局出動關廟、特搜等6車11消防隊員晚間9點陸續趕至，協助2名傷者脫困陸續送往衛福部台南醫院新化分院急救。

其中，50歲小貨車司機獨自開車受困車內，脫困時無生命跡象，到院前 OCHA，持續急救中。另輛轎車32歲男子頭部受傷，意識清楚。

車禍現場因連續追撞轎車保險桿、擋風玻璃碎裂地面，現場一片狼藉，一度造成車陣回堵近1公里，經國道警方到場疏導交通，目前北上車道開放外側及路肩通行，車陣已漸消化。

國道八隊善化分隊初步調查，並未發現有酒駕，究竟是疲勞駕駛引發追撞或其他原因，仍待進一步釐清。

國三台南新化今晚發生連環追撞車禍，警方初步排除酒駕。記者謝進盛／翻攝
國三台南新化今晚發生連環追撞車禍，警方初步排除酒駕。記者謝進盛／翻攝

國道 車禍 車道

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