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中鋼運通主管獨登柴山失聯 警消鎖定少女峰續尋人

中央社 / 高雄22日電

中鋼運通63歲傅姓男主管17日在高雄中山大學聚餐後失聯，警方掌握他最後身影出現在柴山登山口。警消今天出動76人在少女峰沿線搜尋，但一無所獲，明天將針對同路線擴大搜尋。

國家自然公園管理處今天晚間表示，包括警消、民間搜救隊、軍方人員等76人今天上午8時30分集合，分成8組人馬從高雄中山大學文學院旁小路往少女峰沿線搜尋，但直到下午5時10分收隊都沒找到傅男。

國家自然公園管理處指出，搜救隊明天上午8時30分一樣會在登山口集合，繼續針對今天沒有走到的軌跡以及基地台涵蓋範圍擴大搜尋。另因少女峰部分路程較險峻困難，明天也會備妥相關開山道和攀登器材。

目前在中鋼運通擔任安全衛生室主任的傅姓男子17日前往高雄中山大學聚餐後突然失蹤，家屬等不到人焦急報警，經警方調閱監視器畫面，發現傅男17日聚餐完後，即以短袖短褲和涼鞋等輕便裝備，獨自走向柴山登山口上山。

警消、民間搜救隊獲報後，這幾天持續出動多個小隊上山搜尋，但都沒有發現傅男下落。

中山大學 監視器 基地台

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