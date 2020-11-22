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霧峰警分局轄內學校多 分局長陳家銘加強校園安全防護

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台南長榮大學發生外籍生被強姦殺害案後，台中市霧峰警分局分局長陳家銘近日積極赴轄內3所大學進行防範犯罪宣導。圖／霧峰警分局提供
台南長榮大學發生外籍生被強姦殺害案後，台中市霧峰警分局分局長陳家銘近日積極赴轄內3所大學進行防範犯罪宣導。圖／霧峰警分局提供
台南長榮大學發生外籍生被強姦殺害案後，台中市霧峰警分局分局長陳家銘近日積極赴轄內3所大學進行防範犯罪宣導，同時也針對校園周邊的照明、巡守進行加強，希望藉由警方和學校的合作，保護學生們的安全。

霧峰警分局轄區的霧峰區有亞洲大學、朝陽科技大學，大里區有修平科技大學，加上高中、國中和小學，總計有40所，不論大學、高中或總數都是目前台中市政府警察局各分局所轄最多的；如何維護好學生的安全，是警方的一大課題。

警分局長陳家銘除最近多次拜訪這3所大學，並舉辦安全防制座談會，同時邀請高中、國中及國小等共計37所學校派員，並邀同家長會長參與，共同研析潛在危機，加強校園安全維護，避免危害事件發生。

陳家銘今指出，警方在會中請各學校針對學校周邊及校舍加強照明設備、校內增設錄影監視器、夜間校園周邊巡查可疑對象及提升學生自我保護觀念，也針對各建議事項妥善規劃勤務及函請權責單位改善，發揮多重防護，強化校園安全。

陳家銘說，為擴大校園安全維護範圍，將會執行五大防護措施：

一、由「無毒校園專任警力」認輔學校成立緊急聯繫窗口，建置校園安全走廊。

二、結合義警、民防及守望相助隊等民力強化校園周邊巡守，增加巡邏密度，建立愛心安全據點，掌握校園周邊狀況及維護學生安全。

三、擴大校園安全環境檢測範圍，加強校外賃居處所安全訪視。

四、運用網路科技建立警政與教育間網絡群組。

五、定期召開校園安全座談會，提供多元化校園安全宣導，提供學校師生安全無虞的環境。

他說，警方有責任保護在這座城市生活的每一位市民安全。希望透過座談會，讓與會的學校和家長代表瞭解警方對校園及學生安全的守護與決心，強化情資預警、勤務部署及巡邏密度，要讓大里及霧峰地區的學子們都能夠持續擁有到安心的生活及學習環境。

台中市 長榮大學 警察

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