妙齡女墾丁潛水離奇溺斃 家屬質疑業者疏失盼真相

新北一名許姓女子（29歲）與盧姓男友，昨天一同到屏東墾丁遊玩，並到南灣跳石遊憩平台，在賴姓潛水教練陪同下潛，過程中，許女不明原因溺水浮上海面，由行經此處的漁船救起，經搶救仍宣告不治。許女家屬得知噩耗，趕赴屏東替許女處理後事，許女家屬與男友一同質疑業者疏失，並期盼能找出真相還給女兒公道。

據了解，許女與男友昨天凌晨從北部乘車到屏東墾丁遊玩，並在當天下午一同出海潛水，過程中男友先行上岸，只剩許女與賴姓潛水教練下水，歷時約19分鐘後，許女不明原因溺水浮上水面，由行經此處的漁船將她從水面拉上船並返港送醫，經搶救仍宣告不治。

許女男友回顧，當時由賴姓潛水教練帶領3人下潛，由於自己身體不適先上岸休息，剩女友與潛水教練兩人下水，卻遲遲等不到女友上岸，且事發當時也不在視線範圍內，直到1個小時後，才得知女友出事，並乘另一艘船送醫急救。

許女男友得知女友過世消息，是詢問賴姓潛水教練才得知，當時教練在前，許女在後方，潛至水深約9.4公尺處時，才發現她落單獨自浮上水面。

對此，許女男友質疑，教練一前一後的帶領方式，導致第一時間，無法即時察覺才會釀禍。此外，許女的氣瓶在下水後19分鐘就耗盡，教練並沒有在第一時間告知許女男友，直到今天才輾轉得知，令他氣憤。

許女男友認為，潛水用氣瓶並不會在19分鐘內就耗盡，且事故發生與氣瓶的關聯性大，因此，懷疑店家出發前沒落實裝備檢查。

許女家屬得知她過世的消息後，今天從北部趕赴屏東奔喪。聽聞此一噩耗，許女母親感嘆，女兒心地非常善良，個性也相當獨立自主，不僅白天在外商公司上班，為了領養4年的流浪貓，傍晚還在網購平台兼職賺取飼養費。

許女父親表示，女兒在一年前迷上潛水，今年2月考上證照，但潛水有風險，因此，並不太贊同她潛水。父親還說，女兒考取證照與潛水都找同一個業者，如今發生憾事，想找出事故真相，也想替她討公道。