潛水客在墾丁外海漂浮 用僅剩的力氣揮手向巡防艇求援

屏東墾丁再傳溺水事故，一名周姓女子（50歲）今天中午於核三廠出水口外海潛水，過程中，疑周女體力不支，在海面漂流求救，民眾發現後通報海巡協助。海巡派遣巡防艇馳援，並在20分鐘內將人救起，所幸周女並無大礙，才結束這場海上驚魂。

海巡指出，上午12時23分接獲通報，於墾丁核三廠出水口外海0.2浬處海域，有潛水客因體力不支在海面漂流等待救援，由於當時約4至5級陣風、浪高1公尺，隨即通報鄰近巡防艇馳援。

巡防艇抵達救援海域時，只見周女浮在海面揮手求援，海巡人員見狀立刻將人攙扶上船。經詢問得知，當時海流強勁，導致周女體力不支無法游回岸邊，所幸海巡即時搶救，才沒發生憾事。