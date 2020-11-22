潛水客在墾丁外海漂浮 用僅剩的力氣揮手向巡防艇求援
屏東墾丁再傳溺水事故，一名周姓女子（50歲）今天中午於核三廠出水口外海潛水，過程中，疑周女體力不支，在海面漂流求救，民眾發現後通報海巡協助。海巡派遣巡防艇馳援，並在20分鐘內將人救起，所幸周女並無大礙，才結束這場海上驚魂。
海巡指出，上午12時23分接獲通報，於墾丁核三廠出水口外海0.2浬處海域，有潛水客因體力不支在海面漂流等待救援，由於當時約4至5級陣風、浪高1公尺，隨即通報鄰近巡防艇馳援。
巡防艇抵達救援海域時，只見周女浮在海面揮手求援，海巡人員見狀立刻將人攙扶上船。經詢問得知，當時海流強勁，導致周女體力不支無法游回岸邊，所幸海巡即時搶救，才沒發生憾事。
海巡將周女救上岸後，轉由消防醫護人員送往醫院救治，經醫院檢查，身體狀況並無大礙，隨後由家人接送返家。
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