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中鋼通運安衛室主任輕裝入柴山失聯5天 擴大搜山無所獲

聯合報 / 記者林伯驊徐如宜／高雄即時報導

傅姓男子在柴山失聯5天，消防局、海軍陸戰與民間搜救隊伍擴大搜索，仍未見他身影。記者林伯驊／翻攝
傅姓男子在柴山失聯5天，消防局、海軍陸戰與民間搜救隊伍擴大搜索，仍未見他身影。記者林伯驊／翻攝
中鋼通運的傅姓安全衛生室主任5天前失聯，警方調監視器畫面他最後的身影在中山大學文學院旁、柴山登山口，全身短袖輕裝加涼鞋獨自1人，不過直到今天，搜救人員從柴山登山口到少女峰擴大搜索仍無所獲。據指，警方掌握他失蹤前疑似曾和同事爭執不愉快，是否有關待調查。

據了解，傅姓男子（63歲）本月17日向妻子表示要參加公司的工會活動，晚間於中山大學附近聚餐，不料當晚沒回家，傅妻隔天到轄區鳳山分局文山派出所報案失蹤；直到20日仍無音訊，傅妻再度至派出所求助，警方啟動緊急協尋。

警方調閱沿路監視器發現，傅姓男子於17下午2點53分出現在中山大學文學院旁的柴山登山口，他的手機最後訊號位置在柴山，已於20日清晨5點半時關機，期間他沒發出求救訊息，連家屬也沒連繫上，起初更不清楚去柴山。

國家自然公園管理處指出，自管處、高市府消防局、海軍陸戰隊及民間搜救單位20日起展開搜救，經分析基地台訊號，研判傅姓男子可能位於中山大學文學院登山口至少女峰沿線，今天針對此段沿線搜索，仍沒有新的發現。

自管處從監視器畫面發現，傅姓男子身穿黑色短袖上衣、綠色短褲，並配1雙涼鞋，背輕便後背包，獨自行走入山，但除了分析手機訊號，同事僅指出傅曾說要去少女峰，缺乏確切可能的位置；由於從文學院登山口到少女峰路程1個半小時以上，部分路程非常陡，角度達70、80度，輕裝並不方便行走，搜救人員今下午收隊後，會再彙整資料，討論後續該如何搜救。

自管處、高市府消防局、海軍陸戰隊及民間搜救單位在柴山搜救多天，沒發現傅姓男子。記者林伯驊／翻攝
自管處、高市府消防局、海軍陸戰隊及民間搜救單位在柴山搜救多天，沒發現傅姓男子。記者林伯驊／翻攝
國家自然公園管理處等單位今天搜救在柴山附近失聯的中鋼通運傅姓安全衛生室主任，仍然沒有搜獲。記者林伯驊／翻攝
國家自然公園管理處等單位今天搜救在柴山附近失聯的中鋼通運傅姓安全衛生室主任，仍然沒有搜獲。記者林伯驊／翻攝

中山大學 監視器

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