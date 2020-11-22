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中鋼通運安衛室主任輕裝入柴山失聯5天 擴大搜山無所獲
中鋼通運的傅姓安全衛生室主任5天前失聯，警方調監視器畫面他最後的身影在中山大學文學院旁、柴山登山口，全身短袖輕裝加涼鞋獨自1人，不過直到今天，搜救人員從柴山登山口到少女峰擴大搜索仍無所獲。據指，警方掌握他失蹤前疑似曾和同事爭執不愉快，是否有關待調查。
據了解，傅姓男子（63歲）本月17日向妻子表示要參加公司的工會活動，晚間於中山大學附近聚餐，不料當晚沒回家，傅妻隔天到轄區鳳山分局文山派出所報案失蹤；直到20日仍無音訊，傅妻再度至派出所求助，警方啟動緊急協尋。
警方調閱沿路監視器發現，傅姓男子於17下午2點53分出現在中山大學文學院旁的柴山登山口，他的手機最後訊號位置在柴山，已於20日清晨5點半時關機，期間他沒發出求救訊息，連家屬也沒連繫上，起初更不清楚去柴山。
國家自然公園管理處指出，自管處、高市府消防局、海軍陸戰隊及民間搜救單位20日起展開搜救，經分析基地台訊號，研判傅姓男子可能位於中山大學文學院登山口至少女峰沿線，今天針對此段沿線搜索，仍沒有新的發現。
自管處從監視器畫面發現，傅姓男子身穿黑色短袖上衣、綠色短褲，並配1雙涼鞋，背輕便後背包，獨自行走入山，但除了分析手機訊號，同事僅指出傅曾說要去少女峰，缺乏確切可能的位置；由於從文學院登山口到少女峰路程1個半小時以上，部分路程非常陡，角度達70、80度，輕裝並不方便行走，搜救人員今下午收隊後，會再彙整資料，討論後續該如何搜救。
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