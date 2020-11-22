1個月大男嬰昨死亡 死因不明將擇期解剖追查死因

台南市歸仁區發生1個月大男嬰死亡，死因不明，檢警將擇期解剖，圖為歸仁警分局外觀。圖／本報資料照片 台南市歸仁區21日下午發生出生僅1個月大男嬰送醫前死亡，醫院檢視嬰兒全身並沒有外傷，警方接獲醫院通報後，檢警今天相驗，男嬰生前沒有重大疾病，也沒有被摔傷痕跡，由於死因不明，檢警將擇期解剖查明死因。

據了解，男嬰是洪姓生母和同居人所生，洪母同居人昨天近中午發現男嬰沒有呼吸心跳後，和洪母一起將男嬰送到台南市立醫院急救，醫院急救後無效，昨天下午3點多通報警方，有名今年10月12日出生男嬰兒到醫院前死亡案，經院方初步檢視嬰兒全身並無外傷。

歸仁警分局偵查隊報請法醫今天下午相驗，男嬰兒全身外表沒有傷痕，生前沒有重大疾病，也沒有被摔傷痕跡，死因不明，檢察官為求慎重起見，未開立死亡證明書，預計24日擇期解剖，追查男嬰真正的死亡原因。據了解，洪母和同居人都表示不知男嬰如何死亡，檢警將解剖查明死因。