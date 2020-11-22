新港鄉公所遭祝融 警方懷疑進香團射高空煙火釀災
新港鄉公所辦公大樓昨日晚間5時發生火警，消防人員及時抵達現場，起火點位於2樓建設課，架梯破窗進入，發現室內悶燒，濃煙密布，馬上拉水線滅火，及時撲滅火勢，未釀嚴重災情，疑似疑陣頭放高空煙火不慎，火警原因正由消防局鑑識調查中。
新港鄉長林茂盛表示，從監視器畫面看，疑是有進香團施放高空煙火時，方向不對，射進鄉公所辦公大樓，畫面顯示起火後進香團有成員衝向辦公大樓，破窗進入滅火。
林茂盛說，鄉公所目前僅一面隔間牆壁毀損後續的修復工程將由保險全額支付，但仍會尊重司法調查，他不會干預，針對賠償部分，也會等後續結果出爐，再進一步究責。
警方今日上午表示，經調閱監視器，針對當時出沒附近的進香團，逐一進行比對，鎖定人數近百位的進香團，進行口頭訊問，但團員均矢口否認，再加上監視器鏡頭距現場太遠，要抓到嫌犯有難度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言