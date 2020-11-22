新港鄉公所遭祝融 警方懷疑進香團射高空煙火釀災

新港鄉公所辦公大樓昨日晚間5時發生火警，消防人員及時抵達現場，起火點位於2樓建設課，架梯破窗進入，發現室內悶燒，濃煙密布，馬上拉水線滅火，及時撲滅火勢，未釀嚴重災情，疑似疑陣頭放高空煙火不慎，火警原因正由消防局鑑識調查中。

新港鄉長林茂盛表示，從監視器畫面看，疑是有進香團施放高空煙火時，方向不對，射進鄉公所辦公大樓，畫面顯示起火後進香團有成員衝向辦公大樓，破窗進入滅火。

林茂盛說，鄉公所目前僅一面隔間牆壁毀損後續的修復工程將由保險全額支付，但仍會尊重司法調查，他不會干預，針對賠償部分，也會等後續結果出爐，再進一步究責。