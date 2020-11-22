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高雄廟會活動演變陣頭打群架 逛夜市男子遭波及受傷
高雄市林園區一間宮廟昨舉辦神明遶境活動，大批陣頭人員在晚間活動結束時推擠打群架，張姓男子遭波及導致腿部受傷。警方表示，案發時有出動快打部隊到場維持秩序，目前已掌握多名滋事人士的身分，將交由專案小組追查，不會姑息廟會群眾衝突事件。
林園區一間宮廟昨辦廟會，昨晚10點多，陣頭成員突然在田厝路推擠打架，場面混亂，一名逛夜市的張姓男子（18歲）被人群推擠，重心不穩跌倒導致腿部受傷，員警不久後到場，張男傷勢輕微拒絕送醫，員警將他帶回警局了解事發經過。
事發後，陣頭成員將衝突畫面放上網路流傳。林園警分局表示，成立專案小組偵辦此案，目前活動負責人已到案說明，且掌握多名滋事人士身分，將會陸續傳喚說明，針對在廟會活動中糾眾擾亂秩序的人一定會嚴辦到底。
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