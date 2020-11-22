林口交流道41A前抓違規網友批陷阱 桃交局：會改善

桃園市龜山、新北市林口交界的國道1號41A林口交流道北上匝道，車流量大、違規嚴重，桃園市政府在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，實施AI辨識系統科技執法3周來，取締違規共1萬3651件、罰款約840萬元，今天引起網友熱議，很多網友認為根本是陷阱。

桃園市政府局副局長張新福今天下午表示，當時交流道匝道路口標誌標線是依車流量設計，由於車流量早、晚轉向需求量不同，早上林口往台北車流量大，需2個左轉車道，下午車流量變少，形成車道轉向，但是車道標誌標線固定，無法早晚轉向。該局為此研議短期方案，林口往龜山方向第2車道左轉箭頭標線改為直左箭頭、龜山往林口方向第2車道直行箭頭標線改直右箭頭，長期方案預定明年，規畫設計電子可變式車道管制牌面，按實際早晚尖峰車流量來滿足不同轉向的需求。

市府交通局在林口交流道41A北上出口今年建置AI系統3處路口科技錄影拍照執法，市警局交通大隊表示，自本月2日到20日前3周，車主不遵守標誌標線指示「直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道」違規1萬3354件、「闖紅燈」違規97件，總共違規1萬3651件、共開罰約840萬元，尤以「文化一路往林口方向」闖紅燈97 件最嚴重、危險。

多位網友表示，林口往國1設置2個左轉轉專用道，往龜山卻只設置1個右轉專用道，難道交通局不知道已經塞到復興一路長庚急診路口了嗎?到晚上下班時段，林口往國1沒車、空了那2個左轉道，直行往龜山卻大塞車，政府設計僵化。