快訊

6大接種對象優先順序出爐！92萬人先打新冠疫苗

秋鬥遊行隊伍偏移路線到行政院前 警方三次舉牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑酒駕與撿手機造成翻車 肇事男還須負擔租車理賠

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

台南市59歲張姓男子今天凌晨2時許酒後駕駛租來的轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑似為撿手機，車輛失控撞上分隔島的變電箱，整台車翻覆四輪朝天，警方到場後張男起初辯駁指朋友開的車，但在現場目擊者指認下坦承酒駕，張男酒測值達每公升0.34毫克，警方依公共危險罪嫌移送。

張男肇事後，現場目擊者協助將張男從翻覆車輛中救出，張男手臂受傷未送醫，警方到場時，張男一度否認車是他開的，但因現場沒有其他乘客，加上目擊者指認，張男才坦承，昨晚受高雄友人邀約，到炭烤店吃飯、喝酒，聚會結束他駕車返回台南途中，為撿掉到駕駛座下的手機，造成車輛失控翻覆。

據了解，張男駕駛的轎車是向汽車租賃公司租的，事後除了公共危險罪責任，還須負擔租車毀損理賠。

高雄市警局三民二分局提醒，「酒醉似泥濘、行車如賭命」，汽機車行駛於道路上應尊重自己及用路人安全，酒後駕車極易造成交通事故，害人又害己，分局將加強稽查取締易酒後駕車肇事路段，防止酒駕惡行再釀悲劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子今天凌晨酒後駕駛轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑撿手機，車輛失控撞上分隔島後翻覆，警方依公共危險罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
張姓男子今天凌晨酒後駕駛轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑撿手機，車輛失控撞上分隔島後翻覆，警方依公共危險罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
張姓男子今天凌晨酒後駕駛轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑撿手機，車輛失控撞上分隔島後翻覆，警方依公共危險罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
張姓男子今天凌晨酒後駕駛轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑撿手機，車輛失控撞上分隔島後翻覆，警方依公共危險罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝

酒駕 高雄市

延伸閱讀

肇事率常人50倍 第10犯酒駕判一年

桃園男第10度酒駕呼氣值1.24 法院批肇事率高50倍

網傳紅燈越線及酒駕裁罰新規定 警政署：假訊息

另類防酒駕 麻豆監理站酒駕再犯班進殯儀館辦宣導

相關新聞

工廠老闆涉酒駕載移工丈夫和朋友 匝道翻車4死2傷

開工廠的王姓男子今天凌晨開休旅車載朋友和越南移工的丈夫等人，車上共6人行經國道4號台中系統匝道，疑因大轉彎失控撞上護欄，...

國道一號翻車4死2傷 3人是越南移工疑都未繫安全帶

國道一號神岡交流道今天凌晨發生翻車車禍，車上6人全部被甩出車外，4死2傷，其中3人是台灣人，3人是越南移工，警方初步調查...

影／這樣繫安全帶... 違規也危險可能害你命

國道4號台中系統今天凌晨發生車禍，4死2傷，6人都未繫安全帶，前座二人還用簡易插銷插孔，實際並沒繫安全帶，警方說，曾有人...

老闆載移工圖方便用簡易插銷 國道4死2傷均未繫安全帶

王姓男子今天凌晨開休旅車載朋友和越南移工，車上共6人行經國道四號台中系統匝道，疑因大轉彎失控撞上護欄，車衝向國道一號，撞...

國道3號苑裡暗夜北上4車連環撞 7人輕傷送醫

國道3號北上151.8公里苗栗縣苑裡路段，昨天深夜11點42分發生4車連環車禍，苗栗縣、台中市政府消防局人車趕往現場，將...

影／誇張！移動車頂床墊上趴著人 警：不用解釋直接罰

新北市淡水區昨晚有1輛行進間的白色轎車，被後方車輛拍到駕駛人疑似直接將加大尺寸的床墊擺放在車頂載運，更扯的是，床墊上面還...

墾丁南灣潛水客不慎溺水 經漁船救起仍宣告不治

屏東墾丁有一名許姓女子（29歲），昨天到南灣潛水時，不慎發生溺水意外，事發後與一同潛水的賴姓男子飄浮在海上，直到一艘水域...

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

戶外運動風氣盛行，越來越多人親近山林，近期卻有民眾投訴有車友將越野機車騎入南投縣「舊武界越山」國有林班地，並張貼至網路社...

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

國道1號今天凌晨發生重大死傷車禍，一輛休旅車行經國道一號神岡交流道時，疑似過彎翻車，車上6人全部飛出車外，輪胎都斷裂飛出...

高雄廟會活動演變陣頭打群架 逛夜市男子遭波及受傷

高雄市林園區一間宮廟昨舉辦神明遶境活動，大批陣頭人員在晚間活動結束時推擠打群架，張姓男子遭波及導致腿部受傷。警方表示，案...

林口交流道41A前抓違規網友批陷阱 桃交局：會改善

桃園市龜山、新北市林口交界的國道1號41A林口交流道北上匝道，車流量大、違規嚴重，桃園市政府在「文化一路往林口方向」、「...

屏東恐怖情人不滿女友分手 砸毀監視器洩憤遭警函送

屏東30歲柯姓男子不滿陳姓女友提分手，持球棒到陳女上班的餐廳後門砸損監視器，店家報警處理。警方到場後，柯男已逃離現場，警...

熱門新聞

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

扯！買區間車票坐普悠瑪被查票 一路狂毆列車長爆粗口

中市太平警分局副分局長 上任3天喝花酒被拔官

3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦

老闆載移工圖方便用簡易插銷 國道4死2傷均未繫安全帶

荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。