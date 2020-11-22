疑酒駕與撿手機造成翻車 肇事男還須負擔租車理賠

台南市59歲張姓男子今天凌晨2時許酒後駕駛租來的轎車行經高雄市三民區九如一路附近，疑似為撿手機，車輛失控撞上分隔島的變電箱，整台車翻覆四輪朝天，警方到場後張男起初辯駁指朋友開的車，但在現場目擊者指認下坦承酒駕，張男酒測值達每公升0.34毫克，警方依公共危險罪嫌移送。

張男肇事後，現場目擊者協助將張男從翻覆車輛中救出，張男手臂受傷未送醫，警方到場時，張男一度否認車是他開的，但因現場沒有其他乘客，加上目擊者指認，張男才坦承，昨晚受高雄友人邀約，到炭烤店吃飯、喝酒，聚會結束他駕車返回台南途中，為撿掉到駕駛座下的手機，造成車輛失控翻覆。

據了解，張男駕駛的轎車是向汽車租賃公司租的，事後除了公共危險罪責任，還須負擔租車毀損理賠。

高雄市警局三民二分局提醒，「酒醉似泥濘、行車如賭命」，汽機車行駛於道路上應尊重自己及用路人安全，酒後駕車極易造成交通事故，害人又害己，分局將加強稽查取締易酒後駕車肇事路段，防止酒駕惡行再釀悲劇。