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8旬老翁外出迷途妻焦急報案 八德警15分鐘迅速協助返家

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區20日早上8點多有一名婦人神情慌張地跑進八德派出所，向警方報稱自己的先生走失了，經警員鍾明鈞了解狀況後，調閱附近監視器，15分鐘內順利協助老翁平安返家。

八德警分局八德派出所警員鍾明鈞當時擔服備勤勤務，一名婦人到派出所說，在凌晨4點多起床就沒看到自己的先生，起初以為是外出到住家附近購買豆漿早餐，但到了早上將近8點多先生仍未返家。

婦人擔心自己的先生發生意外，因先生已經年逾8旬並有失智情事，焦慮不安著急地趕到派出所報案。據了解該名呂姓老翁平日僅會在住家興豐路附近種田或外出買早餐，其餘時間皆待在家中，警方得知老翁駕車出門後，便立即調閱附近監視器。

警方調查發現，老翁最後出現在八德區中山路292巷附近，便和家屬一同前到周邊尋找，最後在中山路292巷距離約500公尺外產業道路旁，與大溪區交界處發現老翁呆坐在路旁，且神情恍惚完全不知道自己身在何處，

家屬表示，老翁應該是又發生失智情形才會迷途，對於警方在15分鐘內就找到老翁並協助平安返家，深深表達感謝之意。八德分局呼籲，老人失智迷途情況日益增多，建議家屬多加留心，儘量避免讓其獨自出門，亦可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話或是佩掛愛心手鍊，防止迷途走失情事發生。

桃園市八德區20日早上8點多有一名婦人神情慌張地跑進八德派出所，向警方報稱自己的先生走失了，經警員鍾明鈞了解狀況後，調閱附近監視器，順利協助老翁平安返家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區20日早上8點多有一名婦人神情慌張地跑進八德派出所，向警方報稱自己的先生走失了，經警員鍾明鈞了解狀況後，調閱附近監視器，順利協助老翁平安返家。圖／八德警分局提供

老翁 失智 監視器

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