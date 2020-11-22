蜜蘋果價格好頻失竊 和平警方攔獲一車不知來路貨
台中和平警方昨天凌晨循線攔檢，查獲一對夫妻開小貨車，車上載滿蜜蘋果和甜柿疑似贓物，多數是蜜蘋果，果農說，蜜蘋果最近價格好，小偷輕鬆偷走果農辛苦心血，讓大家恨得牙癢，幸好警方及時逮捕到小偷。
中市和平警分局員警昨天凌晨3點40分，在和平區平等里中興路1段21號前攔查劉姓夫妻開的小貨車，發現車上載有300多公斤蜜蘋果和少許甜柿，劉嫌否認行竊，供稱向不明外籍移工購買，但來源交待不清，警方目前正積極尋找被害人以釐清案情。
梨山黃姓果農表示，蜜蘋果目前正值產期，可產到下個月，大顆的蜜蘋果價格好，一斤約300元，梨山地區常到蜜蘋果產期就被偷，尤其是選在凌晨時間偷，讓果農又氣又無奈。
和平警分局長吳燕山表示，在和平區的水果盛產期間，警方都會規劃護農專案，並在擴大臨檢及聯合查察等勤務加強防竊作為，防範宵小覬覦高經濟作物，守護農民的辛苦收成。
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