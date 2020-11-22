山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

戶外運動風氣盛行，越來越多人親近山林，近期卻有民眾投訴有車友將越野機車騎入南投縣「舊武界越山」國有林班地，並張貼至網路社群，引發「破壞山林」正反論戰；林務局南投林管處則籲，機動車輛勿入，毀損林木或林將依法提告。

而「埔里六秀」之一的舊武界越山位在埔里鎮和仁愛鄉交界，屬林務局南投林管處管轄的國有林班地，因海拔約1668公尺，山勢如獅頭俯瞰埔里盆地，又有「獅頭山」之稱，單走難度不高，但若與橫屏山連走，極富挑戰性，頗受山友喜愛。

「破壞山林，不安全！」台中市陳姓山友上個月到舊武界越山健行，途中卻遇到10多部越野機車馳騁山林，「沿途山徑慘不忍睹」，而PO網討論；無獨有偶，近期也有民眾向林務單位投訴假日常有越野機車硬闖，人車山徑並行恐有安全疑慮。

不少山友認為，越野機車屬於機械動能，騎入山林恐造成山徑土石鬆動，影響山林環境；另山溝滿佈碎石、坡道落差大，越野騎士照騎不誤，山徑步道也還有其他登山民眾，使得雙方安全產生疑慮，盼公部門遏止越野機車入山活動。

但有車友反擊回應，舊武界越山並非國家公園，也不是保護區，旁邊甚至有農民種菜種茶，這些都不是問題，就騎車有問題；也有人覺得，騎車入山沒什麼，畢竟泥土地騎過去，大雨過後就復原，不會傷害山林等言論，雙方因此激烈論戰。