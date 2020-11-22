快訊

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

戶外運動風氣盛行，越來越多人親近山林，近期卻有民眾投訴有車友將越野機車騎入南投縣「舊武界越山」國有林班地，並張貼至網路社群，引發「破壞山林」正反論戰；林務局南投林管處則籲，機動車輛勿入，毀損林木或林將依法提告。

而「埔里六秀」之一的舊武界越山位在埔里鎮和仁愛鄉交界，屬林務局南投林管處管轄的國有林班地，因海拔約1668公尺，山勢如獅頭俯瞰埔里盆地，又有「獅頭山」之稱，單走難度不高，但若與橫屏山連走，極富挑戰性，頗受山友喜愛。

「破壞山林，不安全！」台中市陳姓山友上個月到舊武界越山健行，途中卻遇到10多部越野機車馳騁山林，「沿途山徑慘不忍睹」，而PO網討論；無獨有偶，近期也有民眾向林務單位投訴假日常有越野機車硬闖，人車山徑並行恐有安全疑慮。

不少山友認為，越野機車屬於機械動能，騎入山林恐造成山徑土石鬆動，影響山林環境；另山溝滿佈碎石、坡道落差大，越野騎士照騎不誤，山徑步道也還有其他登山民眾，使得雙方安全產生疑慮，盼公部門遏止越野機車入山活動。

但有車友反擊回應，舊武界越山並非國家公園，也不是保護區，旁邊甚至有農民種菜種茶，這些都不是問題，就騎車有問題；也有人覺得，騎車入山沒什麼，畢竟泥土地騎過去，大雨過後就復原，不會傷害山林等言論，雙方因此激烈論戰。

對此，南投林管處表示，今年6月已在越野機車慣行5處出入口設置阻絕設施和告示牌，已公告機動車輛勿入卻仍遭硬闖，後續巡山員將會同警方加強勸導查察，若不聽勸阻擅入將依社維法開罰6000元，若損毀林木或林地毀損再依法求償。

南投縣舊武界越山常有越野機車闖入活動，民眾和山友認為恐加深山溝，也破壞山林。圖／廖姓讀者提供
南投縣舊武界越山常有越野機車闖入活動，民眾和山友認為恐加深山溝，也破壞山林。圖／廖姓讀者提供
近期有民眾和山友投訴南投縣舊武界越山常有越野機車闖入活動。圖／廖姓讀者提供
近期有民眾和山友投訴南投縣舊武界越山常有越野機車闖入活動。圖／廖姓讀者提供
南投縣「埔里六秀」之一的舊武界越山出入口設置鐵鍊，並設公告說明「機動車輛勿入」。圖／廖姓讀者提供
南投縣「埔里六秀」之一的舊武界越山出入口設置鐵鍊，並設公告說明「機動車輛勿入」。圖／廖姓讀者提供

越野 山友 埔里

延伸閱讀

「百年姻親古道」藏南投山林 見證早年婚嫁辛酸

跌出山徑驚魂記！ 瘋北大武山單攻 心力交戰點滴苦辣在心頭

淡蘭古道官方網站上線 百年山徑x智慧科技！全台首創單一步道主題網站

茶葉競拍太搶手 彰化執行署法拍邀種茶達人擺攤

相關新聞

國道一號翻車4死2傷 3人是越南移工疑都未繫安全帶

國道一號神岡交流道今天凌晨發生翻車車禍，車上6人全部被甩出車外，4死2傷，其中3人是台灣人，3人是越南移工，警方初步調查...

影／這樣繫安全帶... 違規也危險可能害你命

國道4號台中系統今天凌晨發生車禍，4死2傷，6人都未繫安全帶，前座二人還用簡易插銷插孔，實際並沒繫安全帶，警方說，曾有人...

老闆載移工圖方便用簡易插銷 國道4死2傷均未繫安全帶

王姓男子今天凌晨開休旅車載朋友和越南移工，車上共6人行經國道四號台中系統匝道，疑因大轉彎失控撞上護欄，車衝向國道一號，撞...

國道3號苑裡暗夜北上4車連環撞 7人輕傷送醫

國道3號北上151.8公里苗栗縣苑裡路段，昨天深夜11點42分發生4車連環車禍，苗栗縣、台中市政府消防局人車趕往現場，將...

影／誇張！移動車頂床墊上趴著人 警：不用解釋直接罰

新北市淡水區昨晚有1輛行進間的白色轎車，被後方車輛拍到駕駛人疑似直接將加大尺寸的床墊擺放在車頂載運，更扯的是，床墊上面還...

墾丁南灣潛水客不慎溺水 經漁船救起仍宣告不治

屏東墾丁有一名許姓女子（29歲），昨天到南灣潛水時，不慎發生溺水意外，事發後與一同潛水的賴姓男子飄浮在海上，直到一艘水域...

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

戶外運動風氣盛行，越來越多人親近山林，近期卻有民眾投訴有車友將越野機車騎入南投縣「舊武界越山」國有林班地，並張貼至網路社...

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

國道1號今天凌晨發生重大死傷車禍，一輛休旅車行經國道一號神岡交流道時，疑似過彎翻車，車上6人全部飛出車外，輪胎都斷裂飛出...

蜜蘋果價格好頻失竊 和平警方攔獲一車不知來路貨

台中和平警方昨天凌晨循線攔檢，查獲一對夫妻開小貨車，車上載滿蜜蘋果和甜柿疑似贓物，多數是蜜蘋果，果農說，蜜蘋果最近價格好...

偵查佐逛夜市發現有人狂領15萬 通報派出所逮車手

台北市士林警分局洪姓偵查佐，本月在士林夜市周邊超商購物，發現一名男子持多張金融卡重複提款後快速離去，懷疑是詐騙車手，隨即...

影／龍崎山道墥護欄 女騎士摔斷腿、女乘客墜山溝重傷

台南市龍崎區182縣道龍船派出所前路段，昨晚8點多發生一輛機車行經彎道時失控自撞護，18歲陳姓女騎士自撞後倒在路邊，左手...

國3事故保時捷急煞4車連環撞7傷 疑行車糾紛惹禍

昨天深夜發生在國道3號苗栗縣苑裡鎮路段4車事故、造成7人輕傷案，國道警方初步調查，疑似因行車糾紛，一輛保時捷休旅車突然在...

熱門新聞

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

中市太平警分局副分局長 上任3天喝花酒被拔官

3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦

「我控制不住自己」思覺失調男持菜刀砍超商店員

荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元

房租提前解約半年不搬走窯烤爐 房東運回家不算偷竊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。