影／誇張！移動車頂床墊上趴著人 警：不用解釋直接罰

新北市淡水區昨晚有1輛行進間的白色轎車，被後方車輛拍到駕駛人疑似直接將加大尺寸的床墊擺放在車頂載運，更扯的是，床墊上面還趴著1個人，看不出人和床有用繩索等物固定。警方表示行為已違規，將直接開罰。

後方車輛用手機錄影的畫面只有8秒，今天上午被上傳到臉書社團細說淡水，並描述發生時間是昨天晚上10時34分左右，地點就在輕軌濱海沙崙站旁的淡海新市鎮沙崙路一段、濱海路三段口，在這個路段，輕軌列車和其他車輛是共用平面道路的。

貼文者還形容：「前車的朋友，你們這樣不會太狂嗎？萬一掉下來害到後面的車子⋯不是很雖小（倒楣）嗎？」事後並向記者說，希望當事人以後不要這樣，如果真的掉下來，會害慘後面的人。

網友則留言：「上面的不蓋被子喔。很冷欸！」、「沒錢買繩子」、「我好奇上面那個人起到的作用是什麼？」、「這是在拍電影嗎？」

淡水分局警方指出，此舉已經違反道路交通管理處罰條例第30條，汽車裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，以及載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，將處駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰、記違規點數二點。