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偵查佐逛夜市發現有人狂領15萬 通報派出所逮車手
台北市士林警分局洪姓偵查佐，本月在士林夜市周邊超商購物，發現一名男子持多張金融卡重複提款後快速離去，懷疑是詐騙車手，隨即跟上前發現男子又在另一家超商領取款，隨即通報派出所到場處理，持獲甯姓男子身上15萬餘元贓款，全案依照詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
士林分局洪姓偵查佐，11月13日晚上10時許，勤於時在士林夜市周邊超商購物，有一名男子在提款機前「東張西望、鬼鬼祟祟」仔細一看發現手上有多張金融卡，疑似是提領詐騙贓款，且快速離去，於是跟著男子離開超商，不料，男子又至另家超商，以同樣手法取款，洪姓偵查佐隨即通報文林派出所員警到場。
警方獲報後迅速到場，上前詢問25歲甯姓男子後，身上查獲非本人存摺4本、金融卡5張及新台幣15萬3000元現金，以詐欺現行犯逮捕偵辦，帶回派出所製作筆錄。
原來男子畢業後沒有固定工作，平時打零工過活，在網路上發現詐欺車手工作，因債務壓力，挺而走險當車手，想在短時間賺取高報酬，全案依照詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦，也將擴大追查上游詐騙集團。
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