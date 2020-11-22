影／龍崎山道墥護欄 女騎士摔斷腿、女乘客墜山溝重傷

台南市龍崎區182縣道龍船派出所前路段，昨晚8點多發生一輛機車行經彎道時失控自撞護，18歲陳姓女騎士自撞後倒在路邊，左手及左腳骨折，後座同姓女騎士掉落2公尺深山溝，右腳大面撕裂傷，消防人員動用人力及繩索將她救上路面後送醫救治。

台南市消防局救災救護中心，昨晚8點19分接獲民眾報案，位於龍崎區龍船派出所前，有機車自撞護欄，機車和女騎士倒在路邊，後座乘客掉落山溝待救援。

消防人員到場，見18歲陳姓女騎士倒在路旁，左手及左腳骨折，檢視傷口後醫急救；另一名17歲陳姓女乘客掉落2公尺深山溝，請求關廟消防分隊支援，順利將她拉上路面後送醫。