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台31線南青路車速127公里被罰？ 桃警：測速器送驗無誤

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹警方近月使用車載式移動測速照照相器，分別在蘆竹區台31線南青路508號前、八德一路、南山路三段、六福一路取締違規飆速，發現20輛汽車、重型機車飆車速度超過100公里，險象環生，尤其台31線往蘆竹方向的南青路508號前方，更抓到4輛汽車飆車達118公里以上被開單告發，其中飆速最高逾87公里，遭開單罰款8000元，引起車主質疑和申訴。

蘆竹警方今天上午表示，警方3個多月來，台31線南青路508號前、八德一路、南山路三段、六福一路4地點，使用車載式移動測速照相器取締超速違規1359件，其中20件車速100公里以上，僅有4件提出申訴，為求慎重，交通分隊將測速照相器送回原廠檢驗無誤，4名車速逾58、67、80、87公里車主申訴案，其中2案因畫面有其他車輛測速有誤撤銷，另2案確定申訴未過，車主須繳罰款2000元及8000元。

蘆竹區網友在臉書社群PO出紅單照片、指出10月31日晚上開車，行經台31線往蘆竹方向，在南青路508號前方被拍到車速高達127公里開單，質疑測速器問題。

市議員劉勝全表示，據他了解，蘆竹警方照相測速超過100公里以上開罰20件，以南青路違規案較多，網友陳情申訴4案，其中2車受干擾申訴成功，車主不應違規飆車，南青路車速快、路口多，警方加強取締之外，建議交通單位針對各路口增設或改善該路左轉號誌，維護行車安全。

警方表示，警方移動測速照相取締違規20件時速100公里以上，在限速60公里路段，超速逾40公里，包括13件南青路508號前方、6件南山路三段及1件八德一路違規，南青路因為道路直線違規飆速最多，其中4件違規案車速更達118、127、140及147公里，其中車速127、140公里因拍照畫面有其他車輛有誤申訴成功撤案，另2案飆速逾58、87公里申訴案未過，依法開罰2000元及8000元，呼籲車主行車注意速限，維護交通安全。

桃園市蘆竹區台31線南青路508號前方路口，警方移動測速取締違規最多，其中車主時速127被取締開單，經申訴成功撤單。圖／翻自臉書「蘆竹南崁資訊大小事」社群
桃園市蘆竹區台31線南青路508號前方路口，警方移動測速取締違規最多，其中車主時速127被取締開單，經申訴成功撤單。圖／翻自臉書「蘆竹南崁資訊大小事」社群
桃園市蘆竹區台31線南青路508號前方路口（見圖），警方移動測速取締違規最多，時速最高達147公里、飆速87公里遭開單罰款8000元最高。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區台31線南青路508號前方路口（見圖），警方移動測速取締違規最多，時速最高達147公里、飆速87公里遭開單罰款8000元最高。記者曾增勳／攝影

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