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影／這樣繫安全帶... 違規也危險可能害你命
國道4號台中系統今天凌晨發生車禍，4死2傷，6人都未繫安全帶，前座二人還用簡易插銷插孔，實際並沒繫安全帶，警方說，曾有人先扣上安全帶，人坐上後，只拉胸前帶，腰帶坐屁股後，這樣危險也違規，可處3000到6000元罰鍰。
警方指出，有車主懶得綁安全帶，但又討厭警示音一直響，不少人會花一、兩百元，購買巿售安全帶消音插扣，這次國道翻車4死2傷車禍，前座兩人的安全帶插孔上就插著這種簡易插扣產品，失去安全帶的保護作用。
國道警察泰安分隊長陳繼昌表示，過去也曾取締駕駛違規的作法，像是上車前先扣上安全帶，人坐進座椅，只拉肩帶跨在胸前，避免被照相取締，但腰帶沒綁，在車禍發生時，這樣仍有被甩出車外危險。
另外也有人雖扣上安全帶，卻將安全帶坐在屁股下面，陳繼昌指出，這樣的違規，可處3000到6000元罰鍰。他提醒正確繫安全帶法，為三角點繫法。
他說，先坐上車，安全帶從肩部左前方或右前方，跨過胸前，拉到安全帶孔，插銷直接插進扣孔，聽到咔一聲，拉一拉，確定固定後，才能確保安全。
陳繼昌表示，孕婦也要繫安全帶，腰部帶可調整到下方一點，避免直接壓迫到腹部，而為安全顧，兒童最好依照年齡或體型，乘坐符合國家標準的兒童安全座椅，也可替一些個頭較小的兒童加上增高型座墊，避免安全帶直接拉到頸部。
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