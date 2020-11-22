臨時工三餐不繼淪竊賊 暖警給麵吃：餓就來找我

臨時工許姓男子闖入廢檳榔攤竊洗手台、水龍頭落網，在派出所餓得顫抖，警方得知許男三餐不繼好一陣子，提供熱騰騰泡麵給許男吃並說「以後肚子餓來找我」，讓許男感動不已。

南投縣警察局中興分局今天表示，日前接獲報案指南投市東閔路一家廢棄檳榔攤廁所遭人闖入，犯嫌竊取洗手台、水龍頭等物品，轄區永清派出所長楊順淵率員警3分鐘趕抵，發現一名年約50多歲許姓男子在場，許男自稱在資源回收，因此到廢棄檳榔攤找東西變賣。

警方指出，附近鄰居看到「廢棄檳榔攤怎有人影」，察覺有異便打電話告知檳榔攤老闆娘會同警方到場了解，許男當場坦承沒錢吃飯，所以拔取物品要騎腳踏車載到回收場變賣，但不知道這樣是偷竊行為。

許男被帶回派出所時身體顫抖，看起來不舒服，楊順淵上前關心，才得知許男三餐不繼已經好一陣子，便立即提供一碗熱騰騰泡麵，許男吃完還是肚子餓，楊順淵再拿一碗給許男，許男吃飽露出開心笑容。

楊順淵與許男邊吃麵邊聊天，得知許男的父母親過世、與妻子離婚，其他手足住北部沒來往，目前一人在南投市獨居，平時以打零工維生，近期收入減少導致三餐不繼，才會四處拾破爛變賣。楊順淵聽聞便向許男說「以後肚子餓就來找我，別再偷東西了」，也轉介臨時工作就業，讓許男感動並答應不會再犯。