國3事故保時捷急煞4車連環撞7傷 疑行車糾紛惹禍

昨天深夜發生在國道3號苗栗縣苑裡鎮路段4車事故、造成7人輕傷案，國道警方初步調查，疑似因行車糾紛，一輛保時捷休旅車突然在中線車道急煞，引發隨後4輛車連環撞，警方進一步要追查保時捷休旅車的車主，釐清肇事原因。

國3北上151.8公里處苑裡鎮路段，昨天深夜11點42分發生連環車禍，苗栗縣政府消防局據報出動苑裡、通霄分隊人車，並通報台中市政府消防局幼獅分隊、大甲李綜合續院支援人車，現場長達50多公尺，4車撞擊碎片散落一地，7人分送大甲李綜合、苑裡李綜合，傷勢都無大礙，交通今天凌晨1點半逐漸恢復正常。

警方初步調查，郭姓男子（41歲）駕駛三菱轎車，先在大甲北上路段，疑似跟一輛保時捷休旅車，發生行車糾紛、兩車通過苑裡交流道，保時捷休旅車突然在中線急煞，後方的三菱轎車閃避失控，與外線轎車相撞，車子停在中線車道，後方休旅車及一輛保時捷跑車又連環撞，三菱轎車受到嚴重撞擊，引擎還噴出掉落路面。