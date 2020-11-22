強化校園周遭治安守護學生 和美分局號召18校座談

台南長榮大學馬籍女大生不幸遇害後，警方對於校園周遭安全繃緊神經，彰化縣和美分局特別邀請和美鎮、線西鄉、伸港鄉等共18所學校高中到小學校長、家長會座談，說明校園周邊巡守及建立聯絡窗口，也全面檢視校園周邊安全設備，讓師生家長都能放心。

和美警分局轄區雖然不沒有大學，但針對校園周遭治安相當關心，這次罕見的大規模舉辦座談會，約有100人參加，和美分局長金秋華今天表示，學童是國家的重要資產，不論家長、學校、警察及各相關公務部門，都擔負保護的重要責任，需要適時交換意見與溝通，期發揮整體力量，維護校園及學童安全。

和美警分局座談會由家訪官宣導婦幼安全，提昇師生防衛意識，偵查隊長楊昭賢介紹分局針對校園安全所投入的工作，包含校園周邊巡守、建立聯絡窗口、全面檢視校園周邊安全設備、掌握治安顧慮人口等。