中鋼運通員工登柴山已失聯5天 無求救訊號

中鋼運通的傅姓員工5天前下午獨自走入高雄柴山，卻傳出失聯，警消隔兩天接獲報案後，高市消防局、壽山國家公園管理處、軍方都持續派人擴大搜山，由於他沒有發出求救訊號，目前調閱監視器僅能確認從中山大學文學院進入登山。

中鋼運通表示，登山失聯的是公司的安全衛生室主任，為中鋼運通資深員工，平常都是騎單車上下班，很注重養生，11月17日參加完工會的聚會活動，跟同仁說想稍微走一下，所以往柴山登山口走去；同仁聽到他失聯的消息都非常擔心，希望能趕快找到安全回家。