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中鋼運通員工登柴山已失聯5天 無求救訊號
中鋼運通的傅姓員工5天前下午獨自走入高雄柴山，卻傳出失聯，警消隔兩天接獲報案後，高市消防局、壽山國家公園管理處、軍方都持續派人擴大搜山，由於他沒有發出求救訊號，目前調閱監視器僅能確認從中山大學文學院進入登山。
中鋼運通表示，登山失聯的是公司的安全衛生室主任，為中鋼運通資深員工，平常都是騎單車上下班，很注重養生，11月17日參加完工會的聚會活動，跟同仁說想稍微走一下，所以往柴山登山口走去；同仁聽到他失聯的消息都非常擔心，希望能趕快找到安全回家。
壽山國家公園管理處指出，傅姓男子在11月17日下午3時許，從中山大學文學院進入柴山，之後便沒有音訊，警消19日接獲通報後展開聯合搜救，因他獨自1人、沒求救訊號，僅能確認登山入口點，搜救人員現針對中山大學文學院往少女坡的途中擴大搜山，搜救上比較困難。
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