老闆載移工圖方便用簡易插銷 國道4死2傷均未繫安全帶

王姓男子今天凌晨開休旅車載朋友和越南移工，車上共6人行經國道四號台中系統匝道，疑因大轉彎失控撞上護欄，車衝向國道一號，撞上路旁矮樹翻車，車上5人都飛出車外，只有林姓男子被壓在車底，自行爬出，國道警方初步調查，6人上車後疑為了貪圖方便，駕駛及右前座使用簡易插銷避免出現警示聲響，後座則均未繫；駕駛王男目前未抽檢體，將追查是否有酒駕。

國道警方調查，42歲王姓駕駛是台中神岡一家工廠老闆，他昨晚和雇用的越南移工武男（28歲）、黎男（40歲）和前員工阮男（39歲），與阮的朋友林男（42歲）和葉男（40歲），眾人在神岡工廠前空地烤肉喝酒後，王男開車載眾人離開。

車經國道4號台中系統時有大轉彎，車撞護欄後，衝到前方約20公尺，撞上路旁矮樹翻車，車體嚴重毀損，左前輪也掉落噴飛，台中市消防局獲報派大批人車到場搶救，發現翻車位於國道一號神岡段南下路肩，陸續在國道4號和國道1號間的匝道旁雜草堆找到3名傷者，在國道4號匝道找到1人、國道1號外側車道找到1人，林姓男子從車底自行爬出車外待救。

6人分別被送到台中榮總、中港澄清和衛福部豐原醫院急救，王姓駕駛和葉姓男子與越南移工武男和黎男都急救不治，林男輕傷，阮男重傷，在加護病房觀察中；其中阮男和武男與葉男都有酒精反應。

由於6人全都被甩出車外，警方懷疑全都未繫安全帶，經調查，發現前座的駕駛及前右座使用安全帶簡易插扣，避免車輛警示系統一路鳴叫，後座則均未使用安全帶，以致於翻車時安全帶均未發生作用，員警說，如果這6人都有繫安全帶，傷亡應不致如此嚴重。