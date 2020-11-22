墾丁南灣潛水客不慎溺水 經漁船救起仍宣告不治

屏東墾丁有一名許姓女子（29歲），昨天到南灣潛水時，不慎發生溺水意外，事發後與一同潛水的賴姓男子飄浮在海上，直到一艘水域調查船行經此處，發現兩人，才立刻將兩人救起，並返回後壁湖漁港。當時許女已失去意識，賴男與船員將許女拉上船後，持續實施CPR，進港後隨即送醫，經搶救仍宣告不治。

據了解，許女近日從北部到墾丁遊玩，並在昨天下午3時跟賴男一同到南灣水域潛水，豈料，過程中，許女不慎溺水失去意識，賴男隨後將她從拉到水面上，兩人便漂浮在海上，等待救援。