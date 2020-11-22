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墾丁南灣潛水客不慎溺水 經漁船救起仍宣告不治
屏東墾丁有一名許姓女子（29歲），昨天到南灣潛水時，不慎發生溺水意外，事發後與一同潛水的賴姓男子飄浮在海上，直到一艘水域調查船行經此處，發現兩人，才立刻將兩人救起，並返回後壁湖漁港。當時許女已失去意識，賴男與船員將許女拉上船後，持續實施CPR，進港後隨即送醫，經搶救仍宣告不治。
據了解，許女近日從北部到墾丁遊玩，並在昨天下午3時跟賴男一同到南灣水域潛水，豈料，過程中，許女不慎溺水失去意識，賴男隨後將她從拉到水面上，兩人便漂浮在海上，等待救援。
所幸一艘水域調查船「墾丁2號」行經此處，發現許女與賴男，隨後船員將兩人救起，並在船上替失去意識的許女施作CPR，並通知相關單位協助，直到船隻返回後壁湖漁港，立刻將她送醫搶救，經搶救後仍宣告不治，詳細事故原因，仍待釐清。
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