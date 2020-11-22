搭火車侵占裝滿嬰兒用品背包 男賠款5千元換緩刑

林姓男子今年八月搭火車在新竹新豐車站下車時，撿到羅姓女子不慎遺忘在候車椅上的背包，裡面裝有奶粉罐、嬰兒背帶、嬰兒脹氣膏等物品，林竟將包包占為己有，帶回住處，經羅向警方報案，調閱監視器循線查獲；新竹地院審理終結，林趕緊歸還物品，當庭賠款5千元，才獲判緩刑。

經查，羅姓女子當天上午將包包遺忘在台鐵新豐車站南下月台候車椅，包包內有嬰兒奶粉罐、嬰兒背帶、嬰兒脹氣膏、鏡子、唇膏、墨鏡，被林男發現後，將其撿回住處。事後，羅發現包包遺失，向鐵路警方報案，警方調閱監視器，查出林將包包拿走。