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搭火車侵占裝滿嬰兒用品背包 男賠款5千元換緩刑
林姓男子今年八月搭火車在新竹新豐車站下車時，撿到羅姓女子不慎遺忘在候車椅上的背包，裡面裝有奶粉罐、嬰兒背帶、嬰兒脹氣膏等物品，林竟將包包占為己有，帶回住處，經羅向警方報案，調閱監視器循線查獲；新竹地院審理終結，林趕緊歸還物品，當庭賠款5千元，才獲判緩刑。
經查，羅姓女子當天上午將包包遺忘在台鐵新豐車站南下月台候車椅，包包內有嬰兒奶粉罐、嬰兒背帶、嬰兒脹氣膏、鏡子、唇膏、墨鏡，被林男發現後，將其撿回住處。事後，羅發現包包遺失，向鐵路警方報案，警方調閱監視器，查出林將包包拿走。
法官認，林男為圖一己私利，恣意侵占他人遺忘的物品，造成他人尋回遺忘物品的困難，顯人欠缺他人財產權尊重，行為不可取，考量林坦承犯行，將大部分物品返還羅姓民眾，且與對方和解並給付賠償金，審酌依侵占離本人所持有之物罪判林罰金5千元，緩刑2年。
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