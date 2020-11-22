影／拾獲800元及1發票 台中好心人見警轉交物歸原主

台中市張姓女子15日上午到東區台中轉運站搭車返家，購買車票時發現口袋內的800元不翼而飛，無法買票返家，向警方求助。警方到場後仔細詢問張女遺失的物品特徵、遺失過程，經確認後發現，在張女報案前30分鐘，有另名警員已受理的民眾拾得物，而遺失金額、物品都與張女相符，警方的高效率，也獲得張女讚賞。

第三警分局東區分駐所警員許家和，15日上午10時許在東區台中轉運站周邊執勤，一名女子報警表示，在八德路、大智北路口撿到800元及1張超商發票，因在現場等了一會兒都不見失主，剛好看到前方有員警，便交由員警受理後離開，因轉運站周邊有許多員警執勤，細心的許員也特地用無線電告知有民眾拾獲類似物品，請同事幫忙注意有無掉落民眾詢問。

事隔30分鐘，東區所警員文哿進獲報前往台中轉運站處理民眾現金遺失案件，張姓女子（33歲）求助，欲買票回彰化時，發現放在褲子後口袋的現金不見，經回想應該是在八德路、大智北路附近掉落，想請警方協助調閱監視器。文員進一步詢問，得知張女遺失現金800元，另有1張於超商購物的發票，與半小時前許員於無線電中所描述的拾得物特徵相近，再仔細詢問張女發票購買明細，確認識張女遺失物。