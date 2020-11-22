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防馬國女大生命案 中警五分局查7校13處路燈不亮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

為避免馬國女大生命案再度發生，台中市第五警分局長郭士傑分別在5日、19日、20日召開4場「校園安全防制工作座談會」，並在期間派員與轄區各校聯絡，檢視校園安全，發現北屯區內各級學校內，有7所學校、13處校園周邊的路燈損壞或不亮，都已報請養工處修繕，也都在19日的座談會前全數修理完畢，強化校園安全。

第五警分局長郭士傑於座談會中表示，馬國女大生案件發生初期已帶同各外勤主管親自拜訪各學校校長或學務主任，透過聯繫訪視並對學校進行環境安全檢測，全面清查校園周遭照明設備與監視錄影設備是否充足或毀損，以確保住宿區周遭安全狀況。

執行校園環境安全檢測時，發現有7校13處校園周邊路燈損壞或不亮，均已報請建設局養護工程處路燈養護科修繕，並於109年11月11日全數修復，讓全校師生能在安全的校園內、外中活動。

另一方面，警方除增加巡邏保護密度外，同時結合民力，包括義警民防、守望相助隊等，加強校園周邊巡邏、守望，配合校方規劃「安心走廊」84條、愛心商店137家，打造學童上、放學行走安全路線，以維安全。另為確保警、校第一時間溝通無礙，也成立即時聯繫群組，以掌握處理問題的先機，更提出分局未來針對學生人身安全防衛意識及交通安全觀念，配合校方規劃相關犯罪及交通安全預防宣導，以落實「校園安全，人人有責」。

第五警分局呼籲，平時行走應隨時注意周邊環境安全，切勿一面行走一面滑手機，以確保自身安全。保護兒童及少年健康成長人人有責，發現不法請立即撥打110，以維社會安寧，共同為維護校園安全努力。

台中市第五警分局長郭士傑在5日至20日召集轄區各級學校，召開校園安全防制工作座談會，並發現有7所學校、13處校園周邊道路的路燈不亮。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局長郭士傑在5日至20日召集轄區各級學校，召開校園安全防制工作座談會，並發現有7所學校、13處校園周邊道路的路燈不亮。圖／第五警分局提供

修復 命案

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