快訊

周五起急降溫 專家：有機會冷到月底甚至12月初

不到3周增加1倍！ 美新冠單日新增確診近20萬例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龜山、新北市林口交界的國道1號41A林口交流道北上匝道口，車流量大，車主違規嚴重，桃園市政府在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，實施AI辨識系統科技執法取締違規，市警局交通大隊今天上午表示，該匝道出口科技執法後3周，總共取締「不依標誌標線指示」、「闖紅燈」違規總共1萬3651件、罰款約840萬元，尤其「文化一路往林口方向」闖紅燈最多最危險，呼籲車主務必遵守交通規則，維護生命安全。

桃園市龜山區文化一路、龜山一路的國1林口交流道41A匝道出口，上下班尖峰時段車流大小車輛多，屢屢違規闖紅燈、不遵守標誌標線指示行車，造成交通事故頻傳，市府在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，建置AI辨識系統的科技錄影拍照執法本月2日起上路。

市警局交通大隊表示，警方針對41A林口交流道匝道出口3處科技執法，自本月2日到20日前3周，車主不遵守標誌標線指示「直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道」違規1萬3554件、「闖紅燈」違規97件，前者罰款約810多萬元、後者罰款約26萬多元，合計開罰約840萬元。

其中違反交通管理處罰條例第48條1項2款不遵守標誌標線規定，以「文化一路往龜山方向」9238件最多 、其次是「文化一路往林口方向」4316件，2路口違規件數共13554件，違反該條例第53條1項1款闖紅燈，尤以「文化一路往林口方向」97件最嚴重，市警局交大表示，呼籲用路人遵守交通規則及遵守標誌標線指示行車，以免荷包失血。

國1林口交流道41A北上匝道口高科技執法3週違規嚴重，直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道（見圖）違規最多。圖／市警局交大提供
國1林口交流道41A北上匝道口高科技執法3週違規嚴重，直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道（見圖）違規最多。圖／市警局交大提供
國1林口交流道41A北上匝道口高科技執法3週違規嚴重，直行車佔用轉彎車道（見圖）或轉彎車佔用直行車道違規最多。圖／市警局交大提供
國1林口交流道41A北上匝道口高科技執法3週違規嚴重，直行車佔用轉彎車道（見圖）或轉彎車佔用直行車道違規最多。圖／市警局交大提供

林口 車主

延伸閱讀

影／新北機車騎士疑十字路口闖紅燈 遭直行汽車撞翻

大型車交通事故頻傳 台南警方3天取締527件違規

影／小貨車疑似闖紅燈被撞翻 女駕駛送醫

男子無照駕駛闖紅燈 撞死女騎士找友頂替

相關新聞

國道一號翻車4死2傷 3人是越南移工疑都未繫安全帶

國道一號神岡交流道今天凌晨發生翻車車禍，車上6人全部被甩出車外，4死2傷，其中3人是台灣人，3人是越南移工，警方初步調查...

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

國道1號今天凌晨發生重大死傷車禍，一輛休旅車行經國道一號神岡交流道時，疑似過彎翻車，車上6人全部飛出車外，輪胎都斷裂飛出...

國道3號苑裡暗夜北上4車連環撞 7人輕傷送醫

國道3號北上151.8公里苗栗縣苑裡路段，昨天深夜11點42分發生4車連環車禍，苗栗縣、台中市政府消防局人車趕往現場，將...

失去速度感 毒駕飆160 撞死人判8年

彰化縣徐姓男子去年服用ＦＭ２後毒駕，因藥物發作意識不清，在限速五十公里的道路，飆速至時速一百六十公里，撞上等紅燈的王姓婦...

3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦

3名男性山友最近登上海拔3600公尺的奇萊北峰，開心登頂之餘，竟在高山上大剌剌脫褲「露鳥」慶祝，還將不雅圖修圖，以愛心圖...

新港鄉公所疑遭陣頭放高空煙火不慎射入火警

嘉義縣消防局傍晚5點36分獲報，新港鄉公所辦公大樓發生火警，消防人員抵達現場，發現2樓建設課冒出黑煙，破門進入發現辦公桌...

荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元

桃園市龜山、新北市林口交界的國道1號41A林口交流道北上匝道口，車流量大，車主違規嚴重，桃園市政府在「文化一路往林口方向...

台南文化「重鎮區」 16名消防隊員守護55處古蹟建築

台南市是文化古都，市中心中西區更是古蹟重鎮區，當地中正分隊包括分隊長在內共16名消防員，轄區就有55處古蹟及歷史建築，包...

高速公路變換車道只閃一下燈 駕駛被檢舉罰3000元

一名郭姓男子今年4月間開車在高速公路，他駕駛轎車方向燈僅閃爍1次就變換車道，裁罰3000元，違規記1點，他認為有打方向燈...

廣角鏡／拖吊車的溫馨時刻

民營白色拖吊車在路上執勤，不少人擔心被拖吊，在高雄被戲稱「白色恐怖」，但昨天有兩輛拖吊車停在一起車禍現場，前後圍住倒地的...

胚芽餅標示不實 福義軒被罰

嘉義排隊名店「福義軒」近年攜手里仁商店推出胚芽餅，但近日遭舉發外包裝標示「山梨醇酐酯」，其實是乳化劑添加物，嘉義市、高雄...

皇家傳承牛肉麵調理包工廠 新北稽查

皇家傳承牛肉麵因前行政院發言人丁怡銘失言風波，近來聲名大噪，但卻有爆料指出，皇家提供網購的冷凍調理包上，公司地址竟查無經...

熱門新聞

影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

被指無工廠登記 皇家傳承反駁：地下工廠沒那麼好找

中市太平警分局副分局長 上任3天喝花酒被拔官

3男登奇萊山北峰拍露鳥照貼網 太管處籲尊重山林

3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦

「我控制不住自己」思覺失調男持菜刀砍超商店員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。