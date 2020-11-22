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荷包大失血！國1林口交流道41A違規嚴重 3周罰840萬元
桃園市龜山、新北市林口交界的國道1號41A林口交流道北上匝道口，車流量大，車主違規嚴重，桃園市政府在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，實施AI辨識系統科技執法取締違規，市警局交通大隊今天上午表示，該匝道出口科技執法後3周，總共取締「不依標誌標線指示」、「闖紅燈」違規總共1萬3651件、罰款約840萬元，尤其「文化一路往林口方向」闖紅燈最多最危險，呼籲車主務必遵守交通規則，維護生命安全。
桃園市龜山區文化一路、龜山一路的國1林口交流道41A匝道出口，上下班尖峰時段車流大小車輛多，屢屢違規闖紅燈、不遵守標誌標線指示行車，造成交通事故頻傳，市府在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，建置AI辨識系統的科技錄影拍照執法本月2日起上路。
市警局交通大隊表示，警方針對41A林口交流道匝道出口3處科技執法，自本月2日到20日前3周，車主不遵守標誌標線指示「直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道」違規1萬3554件、「闖紅燈」違規97件，前者罰款約810多萬元、後者罰款約26萬多元，合計開罰約840萬元。
其中違反交通管理處罰條例第48條1項2款不遵守標誌標線規定，以「文化一路往龜山方向」9238件最多 、其次是「文化一路往林口方向」4316件，2路口違規件數共13554件，違反該條例第53條1項1款闖紅燈，尤以「文化一路往林口方向」97件最嚴重，市警局交大表示，呼籲用路人遵守交通規則及遵守標誌標線指示行車，以免荷包失血。
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