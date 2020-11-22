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台南文化「重鎮區」 16名消防隊員守護55處古蹟建築

聯合報 / 記者吳淑玲黃宣翰／台南即時報導

台南市是文化古都，市中心中西區更是古蹟重鎮區，當地中正分隊包括分隊長在內共16名消防員，轄區就有55處古蹟及歷史建築，包括九大國定古蹟，責任可說是重之又重。

台南市消防局早在民國100年率先全國擬定一套「古蹟搶救因應計畫」，在全市近190處古蹟和歷史建築，每半年進行一次演練，累積從100年至109年8月止共計辦理1970場次，今年與文化部選定國定古蹟台南水道進行演練，次數之多外縣市消防人員都驚訝「如何辦到？」

其中台南市中西區重鎮區，又面臨狹小巷弄多，轄區國定古蹟就有9間，包括台南孔子廟、祀典武廟、大天后宮、赤崁樓、北極殿、台灣府城隍廟、原台南地方法院、原台南州廳，原台南測候所。古蹟防火最怕電線走火，所以要求文化局等主管單位督促定時汰換，避免發生電線走火。

消防人員說，如沒有設置放水槍，萬一發生火災，又會被外界責怪說滅火救災不力，實在很難為。中正消防分隊才16人，要負責維護轄區55處國定和市定古蹟，人力少，工作量大，也要求古蹟廟方也要加強志工防火演練，防火不能光靠消防人員。

台南消防局指出，國內大部分負責文化資產機構不願裝設自動滅火設備的理由，是因害怕水損造成收藏品或空間裝設的損壞；但實際災例古蹟建築火災只靠自動滅火設備的區域性撒水即可撲滅火勢。大量的水損來自於消防栓人為灌救的水，最後雖已控制火勢，因此，大部份的水損來自自衛消防編組及消防搶救人員使用水帶，大規模射水所造成。

消防局強調，台南是文化古都不能不重視，依文化資產保存法與古蹟及歷史建築消防救災處理原則，主管機關應主動提供轄內古蹟、歷史建築防災及緊急應變計畫給當地消防機關，台南市消防局主動參與並以鄰近日本維護古蹟的作法，提出古蹟應建立自主防衛系統，尤其要設自動灑水偵測火警等設備，但主管機關及文史學者擔心破壞古蹟。

台南市中西區古蹟建築多，消防人員平日防災演練任務吃重。圖／消防局提供
台南市中西區古蹟建築多，消防人員平日防災演練任務吃重。圖／消防局提供
台南市中西區古蹟建築多，消防人員平日防災演練任務吃重。圖／消防局提供
台南市中西區古蹟建築多，消防人員平日防災演練任務吃重。圖／消防局提供
台南市中西區古蹟建築多，消防人員平日防災演練任務吃重。圖／消防局提供
台南市中西區古蹟建築多，消防人員平日防災演練任務吃重。圖／消防局提供

國定古蹟 歷史建築 文化資產

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