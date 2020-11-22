高速公路變換車道只閃一下燈 駕駛被檢舉罰3000元

一名郭姓男子今年4月間開車在高速公路，他駕駛轎車方向燈僅閃爍1次就變換車道，裁罰3000元，違規記1點，他認為有打方向燈，不服提起行政訴訟，苗栗地方法院法官調查，以變換車道必須全程打方向燈，最近判決裁罰的有理。

全案法官當庭勘驗採證光碟影片，查出郭男4月29日下午4點多開車在國道3號北上91公里處，從外側車道轉入中線車道4秒鐘過程，僅一開始閃爍1次右側方向燈，接著向右側跨越車道線，方向燈都沒有閃爍，國道公路警察局接獲檢舉逕行舉發，苗栗監理站裁罰3000元，違規記點1點。

郭男認為罰單上未打方向燈變換車道，但是看光碟片有打方向燈，並質疑合法性，他提起行政訴訟，法官調查，道路交通安全規則規定汽車駕駛人變換車道時，應先顯示欲變換車道方向的燈光，並持續至完成轉彎或變換車道，讓其他用路人了解動向，以採取適當必要措施，若僅在某一過程瞬間、短暫使用方向燈，難以認定是依規定使用方向燈，監理站裁處無違誤之處。