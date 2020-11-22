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國道一號翻車4死2傷 3人是越南移工疑都未繫安全帶
國道一號神岡交流道今天凌晨發生翻車車禍，車上6人全部被甩出車外，4死2傷，其中3人是台灣人，3人是越南移工，警方初步調查，6人疑都未繫安全帶，才會全部飛出車外。
國道第三公路警察大隊表示，今天凌2點18分，國道一號南向165.8公里處的翻車車禍，休旅車由42歲王姓男子駕駛，載2名台灣人和3名越南移工，從台中海線方向開國道四號，接上國道一號時，疑有大轉彎，車失控撞護欄後翻車，車上6人都飛出車外。
3人送台中榮總醫院，1人腦漿外溢明顯死亡，1人無呼吸心跳、1人輕傷、1人送中港澄清醫院無呼吸心跳、2人送衛福部豐原醫院，1人無呼吸心跳、1人重傷，急救後4人不治。
警方初步調查，車上人員疑似未繫安全帶被拋出車外，1人躺在外側車道、3人躺在國道一號與國道四號匝道中央草叢、1人躺在國道四號西向往國道一號南向匝道上、42歲林姓男子坐靠國道一號南向外側路肩意識清楚。
林男意識清楚，他說車上總共有6人，3人為台灣人、3人為越南籍移工，他表示只認識其中一名移工， 王姓駕駛目前未抽血，遺體送冰櫃，將報請檢察官相驗抽組織液追查有無酒駕。
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