國道一號翻車4死2傷 3人是越南移工疑都未繫安全帶

國道一號神岡交流道今天凌晨發生翻車車禍，車上6人全部被甩出車外，4死2傷，其中3人是台灣人，3人是越南移工，警方初步調查，6人疑都未繫安全帶，才會全部飛出車外。

國道第三公路警察大隊表示，今天凌2點18分，國道一號南向165.8公里處的翻車車禍，休旅車由42歲王姓男子駕駛，載2名台灣人和3名越南移工，從台中海線方向開國道四號，接上國道一號時，疑有大轉彎，車失控撞護欄後翻車，車上6人都飛出車外。

3人送台中榮總醫院，1人腦漿外溢明顯死亡，1人無呼吸心跳、1人輕傷、1人送中港澄清醫院無呼吸心跳、2人送衛福部豐原醫院，1人無呼吸心跳、1人重傷，急救後4人不治。

警方初步調查，車上人員疑似未繫安全帶被拋出車外，1人躺在外側車道、3人躺在國道一號與國道四號匝道中央草叢、1人躺在國道四號西向往國道一號南向匝道上、42歲林姓男子坐靠國道一號南向外側路肩意識清楚。