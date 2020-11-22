影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外

國道1號今天凌晨發生重大死傷車禍，一輛休旅車行經國道一號神岡交流道時，疑似過彎翻車，車上6人全部飛出車外，輪胎都斷裂飛出，送醫急救共4死2傷，肇事原因，國道警方調查中。

台中市消防局今天凌晨2時18分獲報，國道一號166公里南下神岡段，有車輛翻車，派遣后里、神岡、豐原、豐南、外埔、石岡分隊出動消防車4輛、救護車6輛、消防人員27名，由后里分隊分隊長柯俊男帶隊前往搶救。

共有6人受傷，4人當場無呼吸心跳，現場急救後分別送到台中榮總、澄清醫院衛福部豐原醫院急救，最後仍有4人不治，包括年約50歲男子在榮總醫院不治、30歲男子送衛福部豐原醫院不治、40歲男子送台中榮總不治、50歲男子送中港澄清不治。另50歲男子上肢及胸痛、意識清楚送往台中榮總醫院；50歲男子頭部多處撕裂傷、意識不清送往衛福部豐原醫院。