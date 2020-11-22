聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國道一號4死2傷重大車禍 休旅車過彎翻車6人全飛車外
國道1號今天凌晨發生重大死傷車禍，一輛休旅車行經國道一號神岡交流道時，疑似過彎翻車，車上6人全部飛出車外，輪胎都斷裂飛出，送醫急救共4死2傷，肇事原因，國道警方調查中。
台中市消防局今天凌晨2時18分獲報，國道一號166公里南下神岡段，有車輛翻車，派遣后里、神岡、豐原、豐南、外埔、石岡分隊出動消防車4輛、救護車6輛、消防人員27名，由后里分隊分隊長柯俊男帶隊前往搶救。
共有6人受傷，4人當場無呼吸心跳，現場急救後分別送到台中榮總、澄清醫院衛福部豐原醫院急救，最後仍有4人不治，包括年約50歲男子在榮總醫院不治、30歲男子送衛福部豐原醫院不治、40歲男子送台中榮總不治、50歲男子送中港澄清不治。另50歲男子上肢及胸痛、意識清楚送往台中榮總醫院；50歲男子頭部多處撕裂傷、意識不清送往衛福部豐原醫院。
消防隊員到場救護時，一名傷者倒在高速公路內側車道，分隊長柯俊男回報現場是休旅車翻覆，清醒的傷者表示車上共有6人，消防隊員仔細找人，陸續發現傷者，包括在高速公路匝道和雜草間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言