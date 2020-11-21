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3男登奇萊山北峰拍露鳥照 警方將依妨害風化送辦
3名男性山友最近登上海拔3600公尺的奇萊北峰，開心登頂之餘，竟在高山上大剌剌脫褲「露鳥」慶祝，還將不雅圖修圖，以愛心圖樣遮蓋重點部位，貼上臉書，引起熱議，保七總隊第九大隊已初步掌握涉案男子身分，全案將依妨害風化等罪嫌送辦。
臉書「靠北登山大小事」最近有網友貼出照片，3名男子在奇萊北峰三角拍照，中間男子兩腳分別踩在三角點和標示奇萊北峰海拔3607公尺高度牌上，3人褲子褪到膝蓋，不過重點部位有貼上心形圖樣。
照片被貼出後，少數網友大讚好帥，但招來的多半是負評，認為露鳥行為不可取，且在神聖的三角點撒野，褻瀆奇萊北峰，「山神會特別眷顧這幾位的」，更有人怒罵噁心、好丟臉，和路口、巷弄的曝露變態狂有什麼差別？
太魯閣國家公園管理處表示，3人在高山露鳥，是否涉及妨害風化，應該由警察機關來認定。
保七總隊第九大隊則請太魯閣國家公園管理處協助，清查入園資料，並調閱相關事證，初步掌握原PO文及杜姓等4名涉案男子身分，並已通知到案說明釐清案情，將依相關違法事證，衡以涉案情節，分別依國家公園法及刑法第235條妨害風化等罪嫌裁處，並函送偵辦。
保七總隊第九大隊呼籲，山友於山林活動，切勿有違法行為，並應抱持尊重大自然、敬重山林的心態，從事正當休閒活動，共同保護山林生態。
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