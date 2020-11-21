影／真衰 疑行車糾紛 公車司機連兩天遭攔車嗆聲

陳姓公車司機本月18及20日連續兩天駕公車行經新北市，疑似與甘姓機車騎士及李姓汽車駕駛人發生行車糾紛，甘男涉嫌持安全帽砸公車，而李男則是衝上公車拉扯司機衣領，警詢後將甘、李二人依強制罪嫌送辦。

陳姓公車司機本月18日下午4時許。駕車行經中和區中正路右轉中興街口時，疑因與機車騎士甘姓男子發生行車糾紛，引起甘男不滿，騎乘機車擋在公車前，且以身體阻擋公車離去，還涉嫌持安全帽砸向公車，警方獲報迅速趕抵，將甘男當場逮捕。

昨天晚上6時許，中和警方又接獲民眾報案，在中和區中興街有汽車駕駛與公車司機發生拉扯糾紛，警方迅速趕到時，發現汽車駕駛李姓男子疑似不滿與陳姓公車司機發生行車糾紛，李男趁公車停靠路邊時，衝上車拉扯陳姓公車司機衣領還不斷大聲叫囂，當場逮捕動手的李姓男子。