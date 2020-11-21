新港鄉公所疑遭陣頭放高空煙火不慎射入火警

嘉義縣消防局傍晚5點36分獲報，新港鄉公所辦公大樓發生火警，消防人員抵達現場，發現2樓建設課冒出黑煙，破門進入發現辦公桌著火馬上拉水線滅火，所幸及時撲滅，未釀嚴重，火警疑進香團陣頭放高空煙火不慎，火警原因消防局鑑識調查中。

新港鄉長林茂盛說，火警疑進香團施放高空煙火，射進鄉公所辦公大樓，引發火警，雖然火勢不大，但因濃煙瀰漫2、3樓，消防隊員出水灌救時，一些資料受損。

林茂盛表示，從監視器畫面來看，疑是有進香團施放高空煙火時，方向不對、射進鄉公所辦公大樓，畫面看到有幾個人火速衝向辦公大樓，有要破窗進入滅火的動作，不過到底是如何發生火警，仍有待消防單位調查釐清。