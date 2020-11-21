男闖中橫管制站跳崖失蹤16天 家屬懸賞50萬協尋

新竹邱姓男子本月6日傍晚騎機車從梨山往谷關方向，硬闖中橫便道德基管制站，造成一管制人員擦傷，途中再撞傷一名攔車的保全，邱男騎了約21公里，又在馬陵路段被管制人員攔下，旋即棄車徒步逃逸400多公尺，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向。今天搜救第16天仍未果，邱男家屬今天下午宣布，如有民眾提供線索找到邱男，懸賞50萬元。

據了解，本月6日傍晚5時許，邱男騎機車從德基管制站欲進入中橫便道，管制人員將他攔下，未料邱男竟催油門硬闖管制站，往谷關方向加速行駛，管制人員在拉扯中輕微擦傷，隨即開車跟在邱男後方，通報警方及山下谷關管制站人員攔截。

邱男騎了約2公里，在中橫便道21公里處被另名許姓保全攔下，邱男見狀衝撞保全，造成許男手腳挫傷，當晚6點10分，邱男在馬陵路段再被谷關管制站人員攔下，未料邱男隨即棄車，徒步逃逸約400公尺，於便道1.3公里處谷關端隧道口，疑從隧道旁跳下100多公尺深的邊坡，不見蹤影。

半個月來警消出動空拍機搜尋，搜救犬也到溪底搜救，邱男的父母、姊姊每日也從新竹往返台中谷關等候，毅力感人，但至今仍未尋獲人。谷關派出所長王繼生表示，附近該找的熱點都已找過了，會盡量協助家屬找人。