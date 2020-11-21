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影／現役軍人休假返家遇死劫 騎機車直行撞上右轉轎車

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，機車也友離破碎，陳被送醫急救無效。車禍發生時的影像今天曝光，初步研判陳男直行，游女右轉，致發生碰撞，肇事原因由鹿港警分局調查中。

警方調查，陳男是在清泉崗服志願役，19日晚間休假騎機車返回秀水鄉住家，約10時18分許，由西往東經過秀水中山路521巷口時，56歲游姓女子駕駛的轎車，則沿巷口由南往北穿出，欲右轉時，與陳男所乘機車發生嚴重碰撞。

車禍發生時，發出巨大聲響，讓附近民眾嚇了一跳，趨前察看，發現陳男受到重傷，當場意識不清，立即通報119，由救護車將陳送往秀傳醫院急救，因傷勢過重，隔日仍宣告死亡。車禍發生後，游女也受到驚嚇，鹿港警分局交通分隊據報前往處理。

針對此一車禍，鹿港分局長潘仕能今天說，雙方的酒測值都零，而此一路口是T字路口，當時轎車從巷子出來欲右轉時，與直行的機車發生碰撞，因此呼籲駕駛人通過路口時，要減速慢行，不過肇事責任仍待進一步釐清。

19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，送醫不治。圖／警方提供
19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，送醫不治。圖／警方提供
19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，送醫不治。圖／截取臉書說秀水愛秀水
19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，送醫不治。圖／截取臉書說秀水愛秀水
19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，送醫不治。圖／截取臉書說秀水愛秀水
19歲陳姓現役軍人本月19日晚間，休假騎機車返家行經彰化縣秀水鄉中山路時，與游姓女子駕駛轎車從巷子穿出，雙方發生碰撞，由於撞擊猛烈，陳噴飛後摔落地面，送醫不治。圖／截取臉書說秀水愛秀水

車禍 鹿港 港警

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