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新上任被活逮！台中警查獲喝花酒副分局長火速被拔官

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平警分局高姓副分局長11月16日下午報到，20日凌晨涉喝花酒，被台中市警局靖紀小組當場查獲，火速將其記過調職，調整為非主管職務，並依規給予最嚴厲處分。

台中市警局說明，當天接獲情資，有員警疑涉足不妥當場所，經風紀探查，並會同轄區分局員警，在20日凌晨前往KTV實施臨檢，在包廂內查獲高姓副分局長涉足。

高員表示，當時受民防幹部邀請，19日晚上6時下班後至大里區參加飲宴，約11時餐敘結束後，應友人邀約隨同前往某處KTV，稱因不勝酒力，不知該KTV為列管之不妥當場所。

市警局表示，高員下班後因參加餐會並於過程中飲酒，於酒後自我控制力降低，致涉足有女陪侍的不當場所，因於高員身為幹部，應知警察人員非因公不得涉足不妥當場所相關規定，未能以身作則、謹言慎行，市警局將檢討調整高員為非主管職務，並依規予以嚴厲之處分。

市警局表示，將持續清查所屬員警有無涉足不妥當場所情事，秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，一經發現違法亂紀會主動查處，積極維護警察風紀。

台中市警局太平分局。記者趙容萱／攝影
台中市警局太平分局。記者趙容萱／攝影

台中市 KTV 警察

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