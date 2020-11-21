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台北港籍拖船失去動力 擱淺大潭電廠出水口船長4人獲救
台北港籍拖船「昭伸26」昨晚10點多在桃園市觀音區大潭電廠外海作業，因失去動力被風浪帶到岸邊擱淺，整艘船卡在消波塊上動彈不得，海巡署第三（桃竹）巡防區接獲船長通報到場，順利將船上共4人救出；桃園市環保局指出，目前並無漏油疑慮，將持續監測應變。
海巡指出，昨晚10點52分接獲昭伸26船長以118通報，表示在大潭發電廠外海作業時，因船舵失效造成船體方向、動力無法控制，受到風浪影響即將擱淺，請求救援。
海巡成立應變中心，調派轄區第十二海巡隊線上巡防艇PP-3562，以及第八岸巡隊永安安檢所與線上巡邏人員前往救援，並通報桃園市消防局第三大隊觀音分隊協助。
海巡到場發現，該拖船已經擱淺在大潭發電廠出水口的消波塊，且當時海象惡劣，船體已呈現完全擱淺消波塊後方，經運用拋繩袋與繩梯成功將船長、船員一共4人救出陸續接駁離船。
根據交通部航港局礙航公告，昭伸26為台北港籍拖船，總噸位298、船總長31.1米、船寬9.5米，深4.2米，擱淺位於大潭發電廠外消坡塊（北緯25度2.201分，經度121度2.782分），船體浸水，請過往船隻注意避讓。
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