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房租提前解約半年不搬走窯烤爐 房東運回家不算偷竊
彰化縣二林鎮莊姓男子日前返回先前租屋處，發現放在車庫內的PIZZA烤窯，報警後查出是陳姓屋主搬回家，因租約載明若租期期滿或中止，房東可清除承租人遺留的物品，警方認為屋主不構成竊盜行為，莊男已撤銷報案。
警方調查，莊男向陳姓屋主承租二林鎮福建巷一幢透天厝，租期108年3月至110年3月，但今年3月提前搬離，留下一些物品和器具，本月19日莊男返回租屋處，發現獲放在車庫內的PIZZA烤窯不翼而飛。
警方調閱路口監視錄影畫面，訪查後，確認是陳姓屋主搬走PIZZA烤竊，通知到案說明。陳姓屋主出示租約，並表示今年3月莊男以通訊軟體通知他要提前結束租約和搬走，他為了再出租房子，多次通知莊男清理屋內物品和器具，都找不到人，確實在沒聯繫莊男的情形下，本月11日把烤窯移置台中沙鹿自家住處。
因租約載明承租期滿或中止時，承租人應將搬走物品或家具，否則視同廢棄物由房東清除。警方認為，莊男簽約時簽名蓋章同意這項條款，又房東多次找他都找不到來搬走屋內物品，視PIZZA烤窯如廢棄物清除並不構成偷竊。
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