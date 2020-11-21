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影／新北機車騎士疑十字路口闖紅燈 遭直行汽車撞翻
新北市伍姓男子日前騎機車行經十字路口時，疑似未注意號誌燈號已轉為紅燈，仍持續往前，被綠燈直行汽車直接撞上，當場倒地，因路口旁正在消防分隊，救護車迅速出勤，四肢擦挫傷的伍男經送醫後無大礙，雙方均無酒駕，確實事故發生原因由警方鑑定調查中。
33歲伍姓男子本月18日晚上11時許，騎機車行經新店區安康路3段往三峽方向，在安康路3段與安祥路口，疑似未注路十字路口的號誌已由綠燈轉為紅燈，仍持續往前騎，遭由安祥路往安一路方向，綠燈直行的37歲簡姓女子所駕駛汽車直接撞上，伍男當場連人帶車被撞倒在地。
由於該路旁正好就是安康消防分隊及新店交通分隊駐地，車禍發生時的巨大撞擊聲響，引起消防人員及警方注意，救護車立即出動將受傷的伍男送醫，幸僅四肢擦挫傷並無生命危險。雙方均無酒駕，確實事故發生原因由警方鑑定調查中。
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