影／新北機車騎士疑十字路口闖紅燈 遭直行汽車撞翻

新北市伍姓男子日前騎機車行經十字路口時，疑似未注意號誌燈號已轉為紅燈，仍持續往前，被綠燈直行汽車直接撞上，當場倒地，因路口旁正在消防分隊，救護車迅速出勤，四肢擦挫傷的伍男經送醫後無大礙，雙方均無酒駕，確實事故發生原因由警方鑑定調查中。

33歲伍姓男子本月18日晚上11時許，騎機車行經新店區安康路3段往三峽方向，在安康路3段與安祥路口，疑似未注路十字路口的號誌已由綠燈轉為紅燈，仍持續往前騎，遭由安祥路往安一路方向，綠燈直行的37歲簡姓女子所駕駛汽車直接撞上，伍男當場連人帶車被撞倒在地。