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雲林斗南早餐店冒煙竄火2傷 疑油鍋燃燒釀災
周末假期首日，雲林斗南鎮延平路清晨5點46分一家早餐店就傳出火警。消防局獲報後派遣斗南、大埤、公園、虎尾等8輛消防車及2輛救護車前往灌救，屋内有2人受困，幸經消防人員破壞一樓鐵門後得以入內滅火，傷者由救護車預防性送醫，初步研判疑是電烤箱走火導致油鍋起火燃燒，詳細原因仍有待調查。
消防局指出，今晨5點46分獲報斗南延平路二段一家早餐店發生火警，由斗南分隊長張竣翔帶隊，出動10輛消防車及救護車共17名人員，在5點55分抵達火災現場，2分鐘内即救出受困的兩名傷者，分別為17歲男性及42歲女性，火勢約在6點01分控制，現場燃燒面積5平方公，6點04火勢熄滅。
這棟起火的透天厝早餐店，一樓當時不斷竄出煙霧，消防人員表示，受困的1男1女當時抱著一隻狗在遮雨棚上待救，兩人身上皆有燒燙傷，人員架梯救下兩人後，初步檢傷五級，由公園91車將兩人預性送醫，送往斗六台大醫院救治。
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