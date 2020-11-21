分手後「恐怖情人」每天上門騷擾 拿球棒狂砸監視器

一名網友在「爆料公社」表示，自己餐廳的一名女員工日前交了男朋友，不料分手後男方竟然變成恐怖情人。 圖／截自爆料公社

日前，一名網友在「爆料公社」表示，自己餐廳的一名女員工日前交了男朋友，不料分手後男方竟然變成恐怖情人，天天打無聲電話、店門口叫囂或恐嚇，前幾天甚至拿球棒上門砸店，嚇得自己家人及店內員工都十分不安，目前也在家人的陪同下報案，便想藉此詢問網友「想請問大家有沒有相關經驗可以分享或是『解決方式』提供？」

原PO在「爆料公社」表示，自己家人在屏東有開一間小餐廳，店內的正職妹妹日前與男朋友分手後，男方竟變成恐怖情人，餐廳也從此不得安寧，每天都接到無聲電話，男方也會到店門口叫囂或是恐嚇，只有報警後，男生才會跑掉，只至於目前已經連續三個月失眠，每天上班就是盯著監視器，深怕再被鬧。

對於後續的處理，原PO也補充表示，雖然到警局做過筆錄，類似的情況仍持續發生，甚至擔心男子會不會對餐廳、員工們做出更可怕的事。由於該位女員工也算是他的親友，原PO也透露，「正職妹妹的家人也是餐廳股東之一，妹妹及其家人也不知道如何處理，就是說句對不起」、「昨夜接到崩潰大哭的電話，除了心疼之外也真的很無助」。

對此，許多網友熱心建議原PO「先申請禁制令，有禁制令，報警才有用。」「把監視器打壞，告他毀損罪」、「無聲電話去查來電紀錄，看是不是他打來的，加上如果有他恐嚇威脅的錄音、影片就告他恐嚇，請他去地檢署走一走，你們只報警不提告，對方根本不怕。」